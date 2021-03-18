Dicle’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Program ilk olarak Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye çelenklerinin koyulmasıyla başladı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, ilçe protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü programının 2’nci töreni Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda yapıldı. Öğrenciler okul girişinde karşıladıkları Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’e günün anısına çiçek takdim etti. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Emine Uçkun Gök, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Sakin, hakim Muhammed Yunus Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Emniyet Amir Vekili Ferhan Şengül, birçok öğretmen ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Milli mücadele ve zafer ruhunun yeniden canlandığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul öğrencilerinden Taha Adıgüzel, programda tüm şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu.

Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu Çanakkale korusunun da sahnelendiği programda, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.