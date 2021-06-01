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Dicle Üniversitesinden görme engelli öğrencilere LGS desteği

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, 6 Haziranda yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan görme engelli öğrenciler için deneme sınavları seslendirildi.

DİYARBAKIR 01.06.2021, 11:14
Dicle Üniversitesinden görme engelli öğrencilere LGS desteği

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, 6 Haziranda yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan görme engelli öğrenciler için deneme sınavları seslendirildi.

Topluma Hizmet Dersi kapsamında Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi fen bilgisi eğitimi 3. sınıf öğrencileri tarafından seslendirilen yaklaşık 15 deneme sınavı ile görme engelli öğrenciler LGS’ye hazırlanıyor. Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, seslendirilen deneme sınavlarının Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Okulundaki 8. sınıf öğrencilerinin LGS’ye hazırlanmasında yardımcı olacağını söyledi. Prof. Dr. Güven, “Danışmanlığını yaptığım topluma hizmet dersi öğrencilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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