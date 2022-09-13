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Dicle Üniversitesinden bölge çiftçi ve mühendislere eğitim
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölge çiftçi ve mühendislerine eğitim verdi.
DİYARBAKIR 13.09.2022, 14:00
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölge çiftçi ve mühendislerine eğitim verdi.
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ’Tarımsal Sulama Teknolojileri, Su Üretkenliği, Tarımda Dijitalleşme, Tarımsal Pazarlamada E-Ticaret ve Organik Tarım’ adlı eğitim programları Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya illerinde gerçekleştirildi. Eğitim, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Öner Çetin ve Prof. Dr. Gültekin Özdemir tarafından verildi. Eğitime ilgili illerdeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendislerinin yanı sıra idareciler, ziraat odaları, üretici kooperatifleri, çiftçiler, ticaret ve sanayi odaları ile Fırat Kalkınma Ajansı temsilcileri katılım sağladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
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|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
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|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
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|10
|7. Liverpool
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|9
|8. Brentford
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|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
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|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
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|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
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|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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