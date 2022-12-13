Dicle Üniversitesinde ’Siber Güvenlikte Kariyer’ konferansı

Dicle Üniversitesi ’Siber Güvenlikte Kariyer’ konferansı, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren Dicle Üniversitesi mezunları Fatih Mehmet Dişçioğlu ve Numan Türler’in sunumuyla Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Akademisyen ve siber güvenliğe meraklı öğrencilerin katıldığı konferansta ’Siber güvenlik nedir’; ’Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur’, ’Ne iş yapar’, ’İş bulma süreci nasıl ilerler’ sorularına cevap verildi.

Konferansta konuşma yapan Dişçioğlu, "Bütün ülkeler iç huzuru sağlamak için kolluk kuvvetlerinden yararlanır. Bunlar sadece fiziki kara parçasını korumak için çalışırlar ama biz dijital bir çağda yaşıyoruz ve hemen hemen herkesin elinde teknolojik aletler var. Bunların güvenliğini sağlamak ise siber güvenlik uzmanlarına düşüyor" dedi.

Soru cevap şeklinde ilerleyen konferansta Numan Türler ise siber güvenliğin takım işi olduğunu belirterek, siber güvenlikte takımların önemine değindi.