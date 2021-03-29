banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?

Dicle Üniversitesinde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde, mart ayının son haftasında kutlanan ve bu sene 57’ncisi gerçekleşecek olan Kütüphaneler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

DİYARBAKIR 29.03.2021, 14:39
1
Dicle Üniversitesinde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde, mart ayının son haftasında kutlanan ve bu sene 57’ncisi gerçekleşecek olan Kütüphaneler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik temasıyla kutlanacak olan etkinliklerin açılış programı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğr. üyesi Güssün Güneş’in katılımıyla başladı. DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız’ın Diyarbakırlı araştırmacı- yazar Ali Emiri’yi yad ederek gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başlayan söyleşide Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan da günün anlam ve önemine değindi.

Dr. Öğr. üyesi Güssün Güneş, tedbirler ve pandemi sürecinde kütüphane hizmetlerinden bilgiler verdi. Güneş, “Kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi ve göstergesidir. Teknoloji çağında olduğumuz halde kitaba ve kütüphaneye her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Pandemi sürecinde de online kütüphanelerimiz hizmet verdi. Personellerimiz dijital becerilerini geliştirdi, sesli kitap hizmeti yaygınlaştı, dijital kitaplığa dönüştük” dedi.

Güneş normalleşme süreci ile öğrencileri kütüphaneye çekecek eylem ve planlarından bahsetti.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık