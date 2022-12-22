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Dicle Üniversitesinde Çocuk Cerrahi Kliniği yeniden hizmete girdi
Dicle Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği dizayn edilerek yeniden hizmete girdi.
DİYARBAKIR 22.12.2022, 12:43
Dicle Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği dizayn edilerek yeniden hizmete girdi.
Dizayn edilip yeniden hizmete sunulan Çocuk Cerrahi Kliniğinin açılışına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu, çok sayıda akademisyen ve hastane çalışanı katıldı.
Açılış sonrası Rektör Karakoç, kliniği gezerek yetkililerden bilgi aldı.