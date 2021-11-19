Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kampüsün muhtelif alanlarına atık pil toplama kutuları, bina içi kağıt, metal ve plastik toplama kutuları, bina dışı kağıt, metal ve plastik toplama kutuları ve ara depolama istasyonları kurulurken, şimdi Dicle Üniversitesinde ’atık geçici depolama alanı’ kuruldu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ülkemizde israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynakta ayrıştırılması çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık uygulaması başlatılmıştır. ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Dicle Üniversitesi tebliğ gereği ‘Atık Geçici Depolama Alanı’ merkezi kurduklarını söyledi.

Rektör Karakoç, oluşturulan merkezde cam, kağıt, plastik, metal ve evsel atıklar geçici olarak depolanıp geri dönüşüme kazandırılacaklarını dile getirdi.