Dicle Üniversitesi’nde 50. yıl etkinlikleri başladı

Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dicle Üniversitesi 50. yıl etkinlikleri, ’Böceklerin Dünyası’ atölyesi ile başladı.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar zehirli hayvanlar ve böcek türlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Atölye çalışması Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar tarafından Fen Fakültesi Zooloji Müzesinde gerçekleştirildi.

’Böceklerin Dünyası’ atölyesinde çocuklar, böceklerin genel özelliklerini, yaşam alanlarını, yarar ve zararlarını öğrendi.