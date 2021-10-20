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Dicle Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarına hediye götürdü

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak, moral ve motivasyonlarına ivme kazandırmak ve eğitimin önemini anlatmak amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 20.10.2021, 14:58
Dicle Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarına hediye götürdü

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak, moral ve motivasyonlarına ivme kazandırmak ve eğitimin önemini anlatmak amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Ömer Faruk Cengiz, Nurcan Aslan, İsmail Tofan, Yağmur Yıldız pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak, moral ve motivasyonlarına ivme kazandırmak ve eğitimin önemini anlatmak amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdi. Bu etkinliklerin temel amacının çocukları mutlu etmek ve eğitimin önemine teşvik etmek olduğunu belirten Ömer Faruk Cengiz, "Daha önce arkadaşlarla Batman Kozluk’a bağlı Aşağı Yankılı İlköğretim Okuluna, Diyarbakır Hazro’ya bağlı Aşağı Avlak İlköğretim Okuluna ve son olarak Sürenbağ İlköğretim Okuluna ziyarette bulunduk. Köy okulları öğrencilerine, ara öğün ve pasta ikramının yanı sıra kırtasiye malzemeleri ve okuma kitapları da hediye ederek onların sevincine ortak olduk çocukların yüzündeki sevinci görmek mutluluk verici" diye konuştu.

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