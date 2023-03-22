Dicle Üniversitesi, hayatını kaybeden personel ve öğrencileri adına hatıra ormanı oluşturdu

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında yürütülmekte olan EGGKZ08 kodlu "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi" çerçevesinde, depremlerde hayatını kaybeden personel ve öğrenciler anısına Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bahçesinde hatıra ormanı oluşturdu.

Dicle Üniversitesi yönetimi, depremde hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı. Dr. Öğretim Üyesi Gonca Çakmak, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Remziye Güzel, fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri ve Eğitim Fakültesinde çalışan görevlilerin katılımıyla ağaçlar toprakla buluştu.