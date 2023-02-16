Dicle Üniversitesi Hastanesi depremin yaralarını sarıyor

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yaralanan 169 depremzede, Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi edildi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, depremin yaşandığı günden itibaren yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi. Hastanede tüm servislerinin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Akdağ, "Hastanemize ilk günden yaralılar geldi. 169 yaralımız hastanemizde tedavi altına alındı. Toplamda 100 ameliyat yapıldı. Bunun yanında hastanemiz hizmetlerine devam ediyor. Hastalarımızı randevu olmadan kabul ediyoruz. Emeği geçen bütün hastane görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.