Dicle Üniversitesi AB Middle Georgia State Üniversitesi ile bilimsel iş birliği

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi AB Erasmus Proje Ortağı Mıddle Georgıa State Üniversitesine Bilimsel işbirliği ziyareti gerçekleştirdi.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Solmaz, Erasmus KA107 projesi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletlerindeki Middle Georgia State Üniversitesi’ne bilimsel iş birliği ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Middle Georgia State Üniversitesi’nin üç farklı kampüsünde İngilizce bölümlerindeki akademisyenlerle iki üniversite arasındaki iş birliklerini stratejik ortaklığa dönüştürme ve yabancı dil eğitimi üzerine ortak etkinlikler düzenleme konuları görüşüldü. Ziyaret sırasında farklı kampüslerdeki çeşitli derslere misafir öğretim üyesi olarak katılan Doç. Dr. Osman Solmaz, Erasmus ICM projesi çerçevesindeilgili bölümdeki akademisyenlere ’Kurgusal Evrenlerin İngilizce Öğretiminde Kullanımı, Dune Örneği’ isimli sunumunu gerçekleştirdi. Ziyaret sonunda İngilizce bölüm başkanı ve yardımcıları tarafından Dr. Solmaz’a teşekkür belgesi takdim edildi. Dicle Üniversitesi ile Middle Georgia State Üniversitesi arasındaki Erasmus ICM faaliyetleri karşılıklı ziyaretler ile önümüzdeki aylarda da devam edeceği belirtildi.