Dicle Üniversitesi 750 ağaç ile yeşillendirildi

Dicle Üniversitesi yönetimi, Hukuk Fakültesini 750 ağaç dikimiyle yeşillendirme çalışması gerçekleştirdi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü tarafından yeni yapılan Hukuk Fakültesi müştemilatında Kayapınar Belediyesi işbirliğinde 250 adet büyük ağaç ekimi yapıldı. Bir banka personeli ile Bağlar Belediyesi bünyesinde hizmet eden anaokulu öğrencileri tarafından oluşturan hatıra ormanında 500 fidan dikimi yapıldığı belirtildi.