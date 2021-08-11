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Dicle Kaymakamlığından pankartlı aşı çağrısı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde artan korona virüs vakalarıma karşı vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek amacıyla, ilçenin birçok noktasına pankart asıldı.

DİYARBAKIR 11.08.2021, 17:34
Dicle Kaymakamlığından pankartlı aşı çağrısı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde artan korona virüs vakalarıma karşı vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek amacıyla, ilçenin birçok noktasına pankart asıldı.

Dicle Kaymakamlığı, vatandaşları pankartlarla aşı olmaya davet etti. Pankartlarda, "Tedirgin olma, aşı ol. Aşı olalım, korona virüsten kurtulalım. Bugün olmazsan aşı, yarın dökersin gözyaşı. Ölmeden, öldürmeden aşı ol. Aşıyla korona virüsü aşıyoruz’’ ifadelerine yer verilerek vatandaşlara aşı yapılması çağrıda bulunuldu.
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