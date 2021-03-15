Dicle Kaymakamlığı, sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturdu

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanları için beslenme noktası oluşturuldu.

İlçede yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen Dicle Kaymakamlığı, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Şehir merkezindeki Üçyol mevkinde Dicle Kaymakamlığı tarağından oluşturulan besleme noktasına bırakılacak yiyeceklerle sokak hayvanları hem susuzluğunu giderecek hem de karınlarını duyurabilecek.

Farkındalık oluşturulmak için şehrin yoğun noktalarına bırakılan beslenme noktasına, duyarlı vatandaşlar tarafından hayvan mamaları da bırakılabilecek. Özellikle duyarlı vatandaşların, esnafın hayvanların yiyebileceği fazla besinleri çöpe atmak yerine, oluşturulan beslenme noktalarına bırakmasıyla sokakta yaşayan hayvanların karınlarının doyurmaları hedefleniyor.