Dicle Kaymakamı Yurdagül, korona virüs denetimlerine katıldı

Türkiye genelinde risk grubuna göre korona virüse dair normalleşme hayatının başlamasıyla birlikte, düşük risk grubunda yer alan Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Kaymakam Kadir Yurdagül’ün öncülüğünde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda, çarşıda inceleme ve denetimlerde bulunan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, esnafı da ziyaret etti. Maskenin de dağıtıldığı denetimlerde vatandaşlara sağlığın önceliği ve önemi hatırlatılarak korona virüs tedbirlerine uymaları istendi.