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Dicle Kaymakamı olarak atanan Kadir Yurdagül göreve başladı
Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç’ın Bingöl Vali Yardımcılığına atanmasıyla boşalan Dicle Kaymakamlığına, Kadir Yurdagül atandı.
DİYARBAKIR 18.11.2020, 15:28
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Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç’ın Bingöl Vali Yardımcılığına atanmasıyla boşalan Dicle Kaymakamlığına, Kadir Yurdagül atandı.Dicle Kaymakamı Kılınç’ın Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanması ile boşalan Dicle Kaymakamlığı görevine, Hatay’ın Hassa İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül Atandı. Kente gelen Kaymakam Yurdagül, görevine başladı.