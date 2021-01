Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ekrem Dinç’in ailesini ziyaret etti.

Dicle Kaymakam Kadir Yurdagül, 1996 yılında Van’ın Çatak ilçesinde vatani görevini yaparken terör örgütüyle çıkan çatışma sonucu şehit olan er Ekrem Dinç’in ailesini ziyaret etti. Şehit babası Hanefi Dinç ve şehit annesi Güllü Dinç ile 15 Temmuz Mahallesindeki evlerinde bir araya gelen Kaymakamı Kadir Yurdagül, ’’İlçemizde yaşayan şehit Ekrem Dinç’in ailesini evlerinde ziyaret ettik. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır. Kendilerinin hal hatırını, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Dicle Kaymakamı olarak şehit ailelerimizi her zaman destekliyoruz. Bizleri evlerinde kabul eden değerli şehit ailemize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyecektir. Devletimiz, vatandaşlarımızın huzuru ve güveni, ülkemizin bekası için tüm imkanlarıyla, her zaman görevi başındadır. Cennet mekan şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah’’ dedi.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit babası Hanefi Dinç ve şehit annesi Güllü Dinç, ’’Kaymakam beyin bizleri evlerimizde ziyaret etmesinden dolayı memnun kaldık. Bize bir ihtiyacımızın olup, olmadığını sordu. Bizleri ziyaret eden Dicle Kaymakamımız Kadir Yurdagül’e teşekkür ederiz’’ diye konuştu.