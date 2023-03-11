Dicle ilçesindeki tarihi mekan turizme kazandırılmayı bekliyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde gün yüzüne çıkan tarihi mekan, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Görünümü itibari ile tarihi hanı andıran yer, etrafına çit çekildi. İlçenin merkez Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki tarihi mekanın milli kültür hazinesine eklenmesi için gerekli bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının başlanması bekleniyor.