Dicle ilçesindeki sentetik futbol sahası FİFA standartlarında yapılıyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan sentetik futbol sahası, mevcut ölçüleri büyütülerek, yeni haliyle FİFA standartlarında yapılıyor.

Saha ile ilgili çalışmaların ihale sürecinde olduğunu belirten Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Şahabettin Aydın, “Şu anda mevcut sentetik futbol sahası yönü ve ölçüleri bakımından FİFA standartlarına uygun olmadığından, yeni bir projeyle FİFA stantlarına uygun hale getirilecek. Sahada 500 kişilik portatif tribün, 4’lü soyunma odası, gece maçlarına uygun olarak aydınlatılmasıyla birlikte sahanın tüm çevresi duvar ile kapatılacak. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından projesi yürütülüyor. İhale sürecinden sonra çalışmalara başlanacak. Dicle ilçesi için şimdiden hayırlı olsun” dedi.