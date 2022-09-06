Dicle ilçesinde sağlıkçılar halk sağlığı için yürüdü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 03 – 09 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, sağlıkçılar yürüyüş yaptı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen yürüyüşe Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Dicle Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Sedat Özkul, Hastane Müdürü Zeki Beyazıt, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dicle Devlet Hastanesi personeli katıldı. Sağlıkçılar ellerinde halk sağlığının anlam ve önemini belirten, “Hipertansiyona yol açan ve risk oluşturan aşırı tuz tüketimini azaltalım. Düzenli yürüyüş yap. Asansör yerine merdiveni kullan. Kısa mesafeleri yürü. Aracını uzağa park et. Bir durak önce in. Diyabetin farkında ol, geç kalma. Sağlıklı ye iç, hastalığı dert etme hiç. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kalbinizi ödüllendirin” ifadelerinin yazıldığı pankart ve dövizlerle yürüdü.

Toplum sağlığına dikkat çekmek amacıyla yapılan anlamlı yürüyüş, Dicle ilçesi Üçyol mevkinden başlayıp saat kulesi önünde bitti.