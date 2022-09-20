Dicle ilçesinde İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

2022-2023 eğitim, öğretim yılının açılmasıyla birlikte ders başı yapan öğrenciler, tatil sonrası okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, her yıl geleneksel olarak gerçekleşen ilköğretim haftası Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Dicle ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerinin ilki hükümet konağı bahçesinde yapıldı. İlköğretim Haftası kutlama programını Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Hacer Yılmaz Aykutbay sundu. Buradaki programda Atatürk büstüne ilçe milli eğitim müdürlüğü çelengi bırakıldı. İlköğretim Haftası kutlama programı daha sonra Dicle Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen bir dizi etkinliklerle devam etti. Okul bahçesindeki kutlama programına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Narlayan, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Murat Aktan, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Dicle ilçesinde coşkuyla kutlanan İlköğretim Haftası; Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, diğer protokol üyeleri ile öğrenci ve öğretmenlerle birlikte anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.