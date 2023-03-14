Dicle ilçesinde etkili olan yağmur çiftçileri sevindirdi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sulama ihtiyacı duyan ekinler için beklenen yağmur gelirken, etkili olan yağmur çiftçileri sevindirdi.

Çiftçiler, Mart ayında yağan yağmurun sulama ihtiyacı duyan ekinler için faydalı olduğunu dile getirdi. Yağmur, ekili buğday ve arpa gibi belli bir süre daha sulanması gereken ekinlere can suyu oldu.