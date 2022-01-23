Dicle Gençlikspor’un yetenekli kalecisi Serhat Acar ameliyat geçirdi

Oynadığı maçta sağ çapraz bağlarının kopması sonucu sakatlanan Dicle Gençlikspor’un başarılı kalecisi Serhat Acar, Diyarbakır’da, özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Dicle Gençlik Spor’un başarılı futbolcusu Serhat Acar, yeni sezonda oynadığı 2 maçta gol yemeden takımının kalesini korudu. Daha önce Erganispor, Bağlar Belediyespor ve Dicle Belediyespor’da forma giyen Acar, 15 yaşından beri aktif olarak futbol oynuyor. Serhat Acar, Şeyh Şamil Gençlikspor maçında sakatlanmıştı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Dicle Gençlikspor Başkanı Cengiz Ayna, “Oynadığı maçta sakatlanan ve başarılı bir ameliyat geçiren takımımızın başarılı futbolcusu Serhat Acar’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Serhat Acar gibi yetenekli ve başarılı futbolcumuzu tekrar sahada izlemek, bizi mutlu edecek” dedi.

Başarılı bir şekilde geçen ameliyat sonrası açıklamada bulunan Acar, “Başta kulüp Başkanımız Cengiz Ayna’ya, değerli yöneticilerimize, değerli teknik direktörümüz Ramazan Özyurt hocamıza, takım arkadaşlarıma ve tüm taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. En kısa zamanda sahaya dönmeyi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Tedavisi devam eden olan Acar’ın, 6-9 ay arası tamamen sağlığına kavuşarak sahaya dönebileceği belirtildi.