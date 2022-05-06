Dicle Gençlikspor, Play-Off’taki ilk maçını yarın Diclekent Gençlikspor ile oynayacak

Diyarbakır 1. Amatör futbol ligini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Dicle Gençlikspor, bir üst lige çıkmak için Play-Off’ta oynamaya hak kazandı.

Hedefi büyük olan Dicle Gençlikspor, Play-Off’taki ilk maçını 7 Mayıs 2022 tarihinde saat 16.00’da Seyrantepe Şilbe Stadı Diclekent Gençlikspor ile oynayacak. Dicle Gençlikspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada takım taraftarları yarın oynanacak olan maça davet edildi. Dicle Gençlikspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Süper Amatör yolunda grup maçlarında olağanüstü performans sergileyen taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan, dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Dicle Gençlikspor Süper Amatörü gözüne kestirdi. Büyük bir kararlılık ve emin adımlarla yoluna devam eden temsilcimiz, ilk maçını Diclekent Gençlikspor ile Cumartesi günü Seyrantepe Şilbe Stadında saat 16:00’da start verecek.Haydi Dicle, birlikte bir olma zamanı. 7’den 70’e çocuğu, yaşlısı, genci, kadını ve erkeği ile tüm taraftarımızı maça bekliyoruz. Haydi Dicle Gençlikspor, bize bir bayram daha yaşat. Not: Dicle Belediyesi Kulüp binası önünde taraftara özel, maça ücretsiz olarak araç çıkarılacaktır” denildi.