Dicle Elektrik’ten Diyarbakır ve Batman’daki aydınlatma saha denetimi ile ilgili açıklama

Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından Diyarbakır ve Batman’da 23-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak aydınlatma saha denetimi nedeniyle armatürlerin gündüz saatlerinde de devrede olacağını duyurdu.

Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından Diyarbakır ve Batman’da 23-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek aydınlatma saha denetimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; “Dicle Elektrik sorumluluk sahasında bulunan Diyarbakır ve Batman il merkezleriyle ilçelerindeki aydınlatma tesisatlarında TEDAŞ Bölge Müdürlüğü ekiplerince 23 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında gündüz saatlerinde aydınlatma saha denetimi yapılacaktır. Bu sebeple, denetim süresince cadde ve sokaklarda gündüz saatlerinde yanan aydınlatma armatürleri olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada; denetimin sona ermesinin ardından söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönüleceği belirtildi.