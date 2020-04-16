Dicle Elektrik’ten büyük abonelere önemli uyarı

Korona virüs salgını ile mücadele edilen bugünlerde, sorumluluk bölgesindeki mesken ve küçük esnafa elektrik tedariğinde her türlü kolaylığı sunan Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ), mesken ve küçük esnafa uygulanan istisnalara dahil olmayan abone grubunu borçlarını ödemeleri konusunda uyardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda, ödeme güçlüğü yaşayan mesken ve küçük esnaf için kesme işlemi yapmadan ek ödeme süresi veren DEPSAŞ, diğer taraftan, abonelerinin sağlığını korumak için hem kendi şirket web sitesinden hem de bankalar üzerinden, kredi kartı dahil elektronik ödeme imkanı da sunuyor. Dayanışmanın bir gereği olarak gösterilen tüm bu kolaylıkların, ticari faaliyetlerini aktif olarak sürdüren ve çok daha güçlü sermaye yapılarına sahip bazı büyük ölçekli ticarethane ve sanayi aboneleri tarafından suistimal edilmekte olduğunu belirten DEPSAŞ, mesken ve küçük esnafa uygulanan istisnalara dahil olmayan bu abone grubunu, borçlarını ödemeleri konusunda uyardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınına karşı bir dizi tedbir alırken, yaşanan bu süreçte faturası toplamda bin lira ve altında olan meskenler ile ilgili küçük esnaftan ödeme yapamayanlar için kesme işlemi yapmadan ödeme için ek süre verilmesi ve gerekirse taksitlendirme gibi kolaylıkların sağlanması için elektrik perakende satış şirketlerine tavsiyede bulundu.

DEPSAŞ uygulamaya koydu

Alınan tavsiye kararı üzerine Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta faaliyet veren DEPSAŞ, faturası bin lira ile altında olan mesken ve küçük esnafa ödemede kolaylık uygularken, faturasını ödeyemeyenlere uygulanması gereken kesme işlemlerini de ötelemeye başladı. Ancak, mesken ve küçük esnaf kapsamına girmeyen bazı ticarethane, fabrika, kum ve taş ocağı şantiyeleri ile sanayi aboneleri de bu durumu kendileri için fırsata çevirme gayreti içine girerek, elektrik borçlarını ödememeye başladı. DEPSAŞ, konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak söz konusu abonelere son bir uyarıda bulundu. DEPSAŞ’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Yaşanan bu sıkıntılı sürecin daha rahat atlatılabilmesi adına vergiler dahil faturası bin lira ve altında olan mesken sahipleri ile küçük esnafa gerekli kolaylık gösterilmektedir. Mesken ve küçük esnafa yönelik alınan bu karar, maalesef tükettiği elektriğin bedelini ödemek istemeyen bir kısım büyük ölçekli ticarethaneler, kum-taş ocakları, kireç fabrikaları, gıda üretimi yapan fabrikalar ve sanayi aboneler tarafından suistimal edilmektedir. Söz konusu işletmeler, borçlarını ödemeleri için yaptığımız uyarılarımızı dikkate almadıkları gibi, maalesef, ekiplerimizi engellemekte, hatta farklı yollarla tehdit etmektedirler. Tüm bu gelişmeler ışığında, söz konusu salgın sürecinde mesken sahipleri ve küçük esnaf için yapılan uygulamanın, diğer aboneler tarafından suistimal edilmesine kesinlikle izin verilmeyecek ve ödeme yapmayan bu abonelerle ilgili olarak gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz uygulanacaktır.”