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Dicle Elektrik, tüketicileri abonelik sözleşmesi için uyardı

Dicle Elektrik Perakende Satış A. Ş. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği abonelik sözleşmesini kendi adına yaptırmayan tüketicilerin yaptırımla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

DİYARBAKIR 11.03.2021, 16:56
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Dicle Elektrik, tüketicileri abonelik sözleşmesi için uyardı

Dicle Elektrik Perakende Satış A. Ş. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği abonelik sözleşmesini kendi adına yaptırmayan tüketicilerin yaptırımla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (Dicle EPSAŞ) hizmet bölgesindeki tüm tüketicileri Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenli şekilde bilgilendiriyor. Şirket geçtiğimiz yıl abonelerine bilgilerini güncelleme çağrısı yapmıştı. Dicle EPSAŞ, yaptığı yeni açıklamada da uyarılarını yineledi. Açıklamada aboneliğin ancak karşılıklı yapılan sözleşmelerle mümkün olduğuna dikkat çekilerek şu uyarılar yapıldı:

“İlk kez enerji alanların önce tedarikçi şirket ile Elektrik Bağlantı Sözleşmesi, ardından da Perakende Satış Sözleşmesi yapması gerekir. Ancak bu sözleşmeleri yapanlar abonelik hakkı kazanırlar. Bir başkasının sözleşme yaptığı abonelik üzerinden yakınları dahi olsa diğer birinin enerji kullanması yönetmeliklere göre, usulsüz enerji kullanımıdır. Bu da yine aynı yönetmelikler uyarınca yaptırım gerektirir. Fiili tüketici durumundaki vatandaşlarımızın, Elektrik Perakende Sözleşmesini mutlaka kendi adlarına yapması gerekmektedir.”

Bu durumda 250 bin abone var

Sorumluluk bölgesindeki 6 ilde 2 milyon 20 bin abonesi bulunan Dicle EPSAŞ’ın açıklamasında, perakende satış sözleşmesi olmaksızın, farklı bir tüketici adına elektrik kullanmanın Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde “usulsüz tüketim” olarak tanımlandığına dikkat çekildi. Ayrıca bu durumdaki tüketicilerin yasalarla belirlenen haklardan faydalanamadığı ve yeni gelişmelerden haberdar olamadıkları kaydedildi. Kayıtlara göre, hizmet bölgesinde farklı bir abone adına elektrik kullanan yaklaşık 250 bin tüketici bulunuyor.

2020 yılında 61 bin tüketici abonelik sözleşmesi için başvurdu

Dicle Elektrik Perakende Satış A. Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel 2020 yılında yapılan uyarıların etkisiyle 61 bin tüketicinin abonelik almak veya abonelik bilgisini güncellemek üzere kendilerine başvurduğunu söyledi. Usulsüz tüketimin tespiti durumunda hizmetin durdurulması ve para cezası uygulanması gibi yaptırımların bulunduğuna dikkat çeken Karagüzel şunları söyledi:

“Fakat biz tüketicilerin mağdur olmaması için elimizden geldiği kadar iyi niyet gösteriyoruz. Tüketicilerimizden de bilgilerini güncellemelerini ve bir başkasının adınaysa aboneliği kendi adlarına almak için perakende satış sözleşmesi yapmalarını bekliyoruz.”

Vefat eden abonelerin üzerinden fiilen elektrik kullananların belirlendiğini söyleyen Karagüzel, bu kullanıcıları yazılı tebligat ve SMS yoluyla sözleşme yapmaya davet ettiklerini belirtti. Bildirime rağmen sözleşme yapmayan kullanıcıların elektriği kesilecek. Vefat eden abonelerin yasal varisleri, yasal belgelerle bu abonelikleri iptal edebiliyor veya kendi adlarına alabiliyorlar.

“Güncel bilgi abonenin hayatını kolaylaştırıyor”

Karagüzel, abonelik bilgilerini güncelleyen tüketicilerin pek çok katma değerli hizmetten yararlanabildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Güncelleme yapan abonelerimiz, pek çok farklı abonelik işleminin yanı sıra planlı ve plansız kesintilerle ilgili SMS bilgilendirmelerini de almaktalar. Kimlik ve GSM bilgisi güncel olan tüketicilerimiz, şubelerimize gelmeden de işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz üzerinden yapabilmekteler. Güncel bilgi, abonelerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Bunun için abonelerimizin 444 69 96 numaralı Çağrı Merkezimizi aramalarını ve bilgilerini güncellemelerini bekliyoruz.”
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