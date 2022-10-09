Dicle Elektrik sponsorluğunda yapılan Fotomaraton Diyarbakır yoğun ilgi gördü

Dicle Elektrik’in sponsorluğunda düzenlenen ’Fotomaraton Diyarbakır’ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen ve Dicle Elektrik’in ödül sponsoru olduğu yarışmaya ilgi yoğun oldu. Bu sayede Türkiye’nin farklı kentlerinden çok sayıda fotoğraf tutkunu Diyarbakır’da bir araya geldi.

Dün erken saatlerde kayıt için Diyarbakır’a gelen fotoğraf tutkunları, temaların açıklanmasıyla birlikte fotoğraf çekmek için kenti gezmeye başladı. Türkiye’nin en büyük ödüllü maratonuna katılan fotoğraf tutkunları aynı gün içinde, fotoğraf makinesi ve cep telefonu için ayrı olmak üzere her istasyonda belirlenmiş bir tema çerçevesinde, toplamda 3 istasyonda 6 saat, 6 temadan oluşan çekimler yapıldı. İç Kale Meydanı, Keçi Burcu ve Dağ Kapı Meydanı’nın istasyon olarak seçildiği yarışmada fotoğraf tutkunları, Diyarbakır’ın ruhunu yansıtacak 6 tema çerçevesinde 6 saatte çekimlerini yaptı. Fotoğraf tutkunları, Diyarbakır’ı bir gün içinde keşfedip şehrin güzelliklerini fotoğraf makineleriyle yakalamaya çalıştı.

Yarışmada sponsor firma Dicle Elektrik adına Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Bülent Uğur Yaka ve Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Remzi Koncak hazır bulundu. Uğur Yaka tarafından Dağkapı istasyonundaki son etapta yarışmacılarla ’ışık’ teması paylaşıldı. Dicle Elektrik, 16 Ekim’de yapılacak törende tema birincilerine 15’er bin lira, tema ikincilerine 7’şer bin lira, tema üçüncülerine de 4’er bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira para ödülü dağıtacak.