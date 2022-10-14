Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da sıfır faizli tarımsal elektrik kredisini anlattı

Sıfır faizli tarımsal elektrik kredisiyle ilgili bilgilendirme kampanyasını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da çiftçiler, ziraat odaları ve sulama birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

Dicle Elektrik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal sulama elektrik desteğiyle ilgili hizmet bölgesinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa’da çiftçiler, ziraat odaları ve sulama birlikleri temsilcileriyle bir araya gelen Dicle Elektrik ve Depsaş Enerji yetkilileri, borç yapılandırma ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgi verdi. Şanlıurfa’da yapılan bilgilendirme toplantısına Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞANBEL Şirketi Genel Müdürü İbrahim Kaymaz, Ak Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, Dicle Elektrik Kurumsal Projeler Müdürü Kemal Kaçkin, Depsaş Enerji Tarımsal Sulama Müdürü Yusuf Ergün, Dicle Elektrik Tarımsal Sulama Müdürü İlter Akıncı, Depsaş Enerji Şanlıurfa İl Müdürü Şükrü Bereket, Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu ile il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Ziraat Bankası tarafından tarımsal üretimde sıfır faizli kredi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinin 15 Eylül 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek, sıfır faizli destek kredisi için başvuran çiftçilerin borcunda anapara üzerinden de indirim imkanı sağlanacağını söyledi. Bilgilendirme toplantısına katılım gösteren çiftçiler, oda ve sulama birliği temsilcilerinin sorularını Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel ile birlikte yanıtlayan Arvas, yapılan toplantının oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Çiftçinin borcunda anapara üzerinden indirim yapılacak

Tarımsal sulama elektrik desteğinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan çiftçiler ve sulama birlikleri faydalanabilecek. Çiftçilere ve sulama birliklerine geçmiş elektrik borçları için 5 yıl vadeli ve 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı veriliyor. Verilen bilgiye göre, Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde 2022 yılı ve 2023 yılına yönelik olarak sıfır faizli destek kredisi için başvuran çiftçilerin borcunda anapara üzerinden de indirim imkanı sağlayacak. Bu fırsattan faydalanmak isteyen çiftçilerin Dicle Elektrik tarımsal sulama iletişim merkezi, ilçe yöneticilikleri ve müşteri memnuniyeti merkezlerinden ’Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formu’ alarak herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurmaları gerekiyor.

Geçmiş borçlar için sıfır faizli, 5 yıl vadeli kredi imkanı sağlanırken, cari borçlar için de yine hasat döneminde ödenebilen 1 yıl vadeli sıfır faizli kredi kullanılabiliyor.