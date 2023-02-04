Dicle Elektrik kışın zorlu şartlarında bakım çalışmalarına devam ediyor

Dicle Elektrik’e bağlı dağıtım bölgesindeki 813 abonenin bulunduğu 4 köy ve 2 mezranın yanı sıra 6 askeri üs bölgesinin de elektrik ihtiyacını karşılayan iletim hattında olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanan arıza sonrasında Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri zorlu koşullara rağmen kısa sürede arızayı tespit ederek giderdi.

Dicle Elektrik AOB ekipleri, zorlu hava koşullarının yaşandığı kış mevsiminde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şırnak, Siirt gibi illerin yüksek kesimlerindeki elektrik iletim hatları, yer yer 1 metreyi aşan kar yağışı ve eksi 8 derecelere inen hava sıcaklığından olumsuz etkilendi. Şırnak’ta tipi ve buz hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, oluşan arızalara anında müdahale eden AOB ekiplerinin çabaları sonunda kısa sürede onarıldı.

AOB ekiplerinin çalışması gece boyunca sürdü

Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Tekin Türk, konuyla ilgili bilgilendirme yaparak kar yağışı ve fırtınanın özellikle kırsal kesimdeki iletim hatlarında zaman zaman arızalara sebep olduğunu açıkladı. Zorlu arazi koşullarına bir de olumsuz hava şartlarının eklendiğine dikkat çeken Türk, "Hava sıcaklığının eksi 8 derecelere düşmesi, kar yağışı ve fırtına yüzünden 813 abonemizin bulunduğu 4 köy, 2 mezra ve 6 askeri üs bölgesinin elektrik ihtiyacını karşılayan fiber hattımızda arıza meydana geldi. AOB ekiplerimiz arızayı tespit edip giderebilmek için hemen yola koyuldu. Araç ile ulaşılamayan ve yer yer 2 bin 300 metre rakıma sahip bölgede kilometrelerce yolu yaya gitmek zorunda kalan ekiplerimiz gece de çalıştı. Ekiplerin büyük çabası sonucunda kısa sürede arıza belirlendi ve giderildi. Böylece tüm abonelerimize yeniden elektrik enerjisi vermeye başladık’’ dedi.