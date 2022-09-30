Dicle Elektrik, Cizre Belediyespor’un forma sponsoru oldu

Dicle Elektrik ile erkek voleybol takımı Rams Global Cizre Belediyespor arasında geçtiğimiz sezon yapılan forma sponsorluk anlaşmasının 2022-2023 sezonunda da devam etmesine karar verildi.

Dicle Elektrik, erkek voleybolunda Türkiye’yi Balkan Kupası’nda, Şırnak’ı Efeler Ligi’nde temsil eden Rams Global Cizre Belediyespor’un 2022-2023 sezonunda da forma sponsoru oldu. İlk sponsorluk anlaşması geçtiğimiz sezon yapılmıştı. Sponsorluk çerçevesinde Cizre Belediyespor, bu sezon Avrupa’da ve Türkiye’de çıkacağı tüm müsabakalarda üzerinde Dicle Elektrik logolu formayı giyecek. Forma sponsorluğu çerçevesinde düzenlenen imza törenine Rams Global Cizre Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Mahmut Azizoğlu, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ve Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bölgeyi voleybolun zirvesinde başarıyla temsil eden Cizre Belediyespor’a forma sponsoru olmanın büyük bir övünç kaynağı olduğunu belirterek, “Voleybolcularımızın Cizre’de ve Türkiye’nin dört bir yanında logomuzu taşımaları bizlere büyük mutluluk verecek. İlk kez geçen sezon forma sponsoru olmuştuk. Yeni sezonda da bu desteğimizi sürdüreceğiz. Kulübümüzün başarılarıyla birlikte çok daha uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Bölgemizin en büyük ekonomik gücü olarak spora, eğitime, kültüre ve sanata destek vermeyi görev olarak görüyoruz. Cizre Belediyespor’a olan desteğimiz forma sponsorluğunun ötesinde farklı alanları da kapsayacak” dedi.

Cizre Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Mahmut Azizoğlu ise voleybol takımının geçen yıl Efeler Ligi’ne yükseldiğine dikkat çekerek, “Takımımız önemli başarılara imza atmış ve son olarak geçen hafta Kosova ve Moldova ülkelerinin temsilcileri ile oynadığı maçlarda Balkan şampiyonu olmuştur. Bu mücadelemizde bize inanan ve yanımızda olan tüm sponsorlarımız, taraftarlarımız ve halkımız bize güç verdi. Hem geçen yıl hem de bu yıl elini taşın altına koyarak yanımızda olan ve bizimle sponsorluk anlaşması yapan Dicle Elektrik yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.