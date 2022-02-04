Dicle Elektrik, Allpower Akü Cizre Belediyespor’un forma sponsoru oldu

Dicle Elektrik, erkek voleybolunda Şırnak’ı Efeler Ligi’nde temsil eden Allpower Akü Cizre Belediyespor’un 2021-2022 sezonunda forma sponsoru oldu.

Forma sponsorluğu kapsamında yapılan törene Allpower Akü Cizre Belediyespor Asbaşkanı Hüseyin Boyacı, Dicle Elektrik Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Avni Doğan, Allpower Akü Cizre Belediyespor Antrenörü Cenk Yılmaz, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Dicle Elektrik Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Avni Doğan, bölgeyi voleybolun zirvesinde başarıyla temsil eden Cizre Belediyespor’a forma sponsoru olmanın büyük bir övünç kaynağı olduğunu belirterek, “Voleybolcularımızın Cizre’de ve Türkiye’nin dört bir yanında logomuzu taşımaları bizlere büyük mutluluk verecek. İlk etapta 2021-2022 sezonu sonuna kadar forma sponsorluğuu üstleniyoruz. İnşallah kulübümüzün başarılarıyla birlikte çok daha uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Bölgemizin en büyük ekonomik gücü olarak spora, eğitime, kültüre ve sanata destek vermeyi görev olarak görüyoruz. Allpower Akü Cizre Belediyespor’a olan desteğimiz forma sponsorluğunun ötesinde farklı alanları da kapsayacak” dedi.

Asbaşkan Hüseyin Boyacı, bu sezon için erkek voleybol takımlarının forma sponsorluk hakkını Dicle Elektrik’e verdiklerini ifade edrek, “Bu anlaşma ile kulübümüze kaynak sağlamış olmanın ötesinde, bu sponsorluğun Dicle Elektrik gibi bölgemizde istihdam sağlayan ve onbinlerce kişiye ekmek kapısı olan bir kurum tarafından üstlenilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu desteğin önümüzdeki sezon da sürmesini diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin Allpower Akü Cizre Belediyespor’un yeni başarıları için katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.