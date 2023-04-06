Dicle Elektrik, acil durum yönetimi çalıştayı düzenledi

Dicle Elektrik, afetlere karşı daha hazırlıklı olmak amacıyla Diyarbakır’da bulunan genel merkezinde Acil Durum Yönetimi Çalıştayı düzenledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, afetlere karşı daha hazırlıklı olmak amacıyla Acil Durum Yönetimi çalıştayı düzenledi. Son olarak ülkede yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından hızlıca acil durum planını devreye alan ve bölgeye önemli destekler sağlayan şirketin düzenlediği çalıştayda, afetlerde alınacak tedbirler gözden geçirildi.

Dicle Elektrik’in Diyarbakır’daki genel merkezinde düzenlenen çalıştaya Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, genel müdür yardımcıları, birim müdürleri ve bazı il müdürleri katıldı. Moderatörlüğünü Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün’ün yaptığı çalıştayda, öncelikle acil durumda görev alacak yürütme kurulu belirlendi. Afet ve acil durumlar için Dicle Elektrik yönergesinin oluşturulması kararlaştırıldı.

Son yaşanan depremde edinilen tecrübeler ışığında gerçekleşen çalıştayda; afet ve acil durumlarda kullanılabilecek mobil kriz koordinasyon merkezinden mobil yatakhaneye, insansız hava aracından hazırda tutulacak malzemelere varıncaya kadar alınabilecek tüm tedbirler gözden geçirildi. Alınacak aksiyonlar konusunda bir dizi kararlar alındı.

Acil Durum Yönetimi çalıştayında alınmasının yararlı olacağı belirlenen bazı tedbirler ise şöyle; afet ve acil durumlarda kullanılabilecek özel telsiz, mobil röle, mobil baz istasyonu, uydu telefonu gibi haberleşme sistemlerinin oluşturulması, afet ve acil durumlarda kullanılabilecek yeterli sayı ve güçte jeneratör bulundurulması. Seyyar panoların yapılması. Kriz durumlarında ilgili dağıtım şirketlerinin CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) altyapısının ulaşılabilir olması. Tüm işletmelerde acil durumlar için alternatif besleme senaryoların hazırlanması. Bilişim alt yapılarının yedeklemesi. Solar teknoloji ile aydınlatma sisteminin genişletilmesi. Trafo binalarının deprem etütlerinin yapılması kararlaştırıldığı bildirildi.