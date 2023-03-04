Kendilerini şirket çalışanı gibi göstererek ücret karşılığında kaçak tüketim için sayaçlara müdahale eden kişilerin olduğu ihbarı üzerine Dicle Elektrik, abonelerini uyardı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’e Dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, yaklaşık 2 milyon abonesine konuyla ilgili uyarı amaçlı SMS gönderdi. Bu tür müdahalelerin idari ve adli sonuçları olduğuna dikkat çekilen mesajda şöyle denildi:

“Değerli Abonemiz, kendilerini Dicle Elektrik çalışanı olarak tanıtarak ücret karşılığında sayaçlara kaçak elektrik bağlantısı yapmak isteyen kişiler olduğunu tespit ettik. Bilgimiz dahilinde yapılmayan tüm müdahalelerle ilgili gerekli idari ve adli süreçler anında başlatılmaktadır. Abonelerimizin ücret karşılığında elektronik sayaçlara müdahale edeceğini vaat eden kişilere itibar etmemesini, bu gibi durumlarda ’186’ numaralı Çağrı Merkezlerimize bilgi vermelerini önemle rica ederiz.”