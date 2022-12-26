Dicle Belediyespor ligdeki ilk galibiyetini aldı

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Dicle Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda karşılaştığı Seyrante Gençlikspor’u 4-1-’lik skorla yenerek aldı.

Seyrantepe Şilbe Stadı’nda oynanan maçta Dicle Belediyespor’un gollerini Emin Yalçın, Kerem Gülşen, Gürkan Akdağ ve Şükrü Gök attı. Maçta omuzundan sakatlanan Dicle Belediyesporlu futbolcu Mehmet Sait Gülsen, tedbir amaçlı götürüldüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi bittikten sonra taburcu oldu.

Kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Dicle Belediyespor takım kaptanı Serhat Acar, “Kazanmaktan dolayı mutluyuz. Galibiyeti omuzundan sakatlanan takım arkadaşımız Mehmet Sait Gülsen’e armağan ediyoruz” dedi.

Bu sezondaki ilk galibiyetiyle 3 puanı olan Dicle Belediyespor, haftaya Diyarbakır Çamlıca Gençlikspor ile karşılaşacak.