Dicle Belediyespor idmanlara başladı

Diyarbakır 1. Amatör futbol liginde mücadele eden Dicle Belediyespor, ilk maç hazırlıklarına başladı.

Futbolcular, teknik direktör Muhammed Sabır eşliğinde ilçe sentetik futbol sahasında antrenman yaptı. Bingöl Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi mezunu olduğunu belirten Dicle Belediyespor Teknik Direktörü Muhammed Sabır, "Dicle Belediyespor olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz şampiyon olmak. Tüm takımlara başarılar dileriz" dedi.

Bu sene Muhammed Sabır hoca ile topbaşı yaptıklarını ifade eden takım kaptanı Serhat Acar, "İnşallah şampiyon olacağız. Bizimle beraber oynayacak bütün takımlara başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Dicle Belediyespor, ilk maçı kazanmak için antrenmanlarına devam ediyor.