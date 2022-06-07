Dicle Barajı’nda içme suyunu kirleten fosil yakıtlı teknelere mühür

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Eğil ilçesinde fosil yakıtlı taşımacılık yapan tekneleri mühürledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin en önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından olan “Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı” çerçevesinde fosil yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırdı. “Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı” çerçevesinde çalışma yürüten DİSKİ, Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü’nde oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçmek amacıyla fosil (petrol) yakıtlı tekne taşımacılığını yasakladı. Alınan karar çerçevesinde 1 Nisan’da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Eğil Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fosil yakıt kullanan ve ruhsatsız tekneleri mühürleyerek faaliyetlerini sonlandırdı. Mühürleri bozarak kuralı ihlal eden ve fosil yakıt kullanarak içme suyunu kirlettiği gerekçesiyle 9 tekne tekrar mühürlendi, taşımacılığını yapanlara ise, cezai işlem uygulandı. DİSKİ, tekne taşıma faaliyetlerinin yeşil enerjiyle (güneş veya elektrik) yapılabilmesi için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.