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Dicle Baraj kıyısı yeni haliyle ziyaretçilerini bekliyor
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı kıyısı, yapılan çalışmalarla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.
DİYARBAKIR 25.12.2020, 12:27
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı kıyısı, yapılan çalışmalarla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.Eğil Belediyesi, Dicle Barajı kıyısında başlattığı çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamlanması ile birlikte Dicle Barajı kıyısı ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, ilçedeki eksiklikleri gidermek adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Arslan, "Bu kapsamda Dicle Baraj kıyısında yapmış olduğumuz dekoratif desenli yolu ışıklandırarak baraj kıyısını gecesiyle de gündüzü gibi yaşanır bir yer haline getirdik. Havanın kararmasıyla kullanılamaz hale gelen baraj kıyısı, artık geceleri de ışıl ışıl olarak vatandaşlarımızın kullanımında olacaktır. Artık Dicle Baraj kıyısına bütün insanlar gelip 24 saat gezebilir" dedi.
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