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Dicle Baraj Gölü Koruma Planı toplantısı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ toplantısı gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 21.03.2022, 15:19
Dicle Baraj Gölü Koruma Planı toplantısı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ toplantısı gerçekleştirdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin en önemli su kaynağı olan Dicle Baraj Gölü’nün gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmak amacıyla ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ ile ilgili adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce başlangıç toplantısını gerçekleştiren ve projede görev alan akademisyenlerin saha çalışmalarını sürdürdüğü toplantı paydaşların katılımıyla yapıldı.

Eğil Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, iklim değişikliği ve kuraklığın da temiz suya ulaşma anlamında yeni planlamaların yapılması gerekliliğini doğurduğunu ifade etti. DİSKİ’nin, Dicle Barajından aldığı ham suyu 32 kilometre iletim hattı ile 1600’lük çelik borularla arıtarak 1 milyon nüfusun musluklarından içilebilir kalitede kesintisiz olarak verdiğini belirten Tutşi, kentin 2055’e kadar içme suyu sorununu giderecek olan Diyarbakır 2’nci Merhale İçme Suyu İnşaatına da başladıklarını aktardı. Tutşi, 200 milyon TL’ye mal olacak projeyi 2023’te tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Diyarbakır’a içme suyu sağlayan Dicle Barajına gözleri gibi bakmaları gerektiğini vurgulayan Tutşi, Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi ile su kaynağını korumak ve kalitesini kontrol altında tutmak istediklerini dile getirdi.

“Dicle Baraj Gölü Koruma Planı 2023’de tamamlanacak”

Dicle Barajı Koruma Planının gelecek nesillere önemli ve değerli bir miras olarak kalacağına değinen Tutşi, projeye Temmuz 2021’de başladıklarını çalışmaların 550 gün sürüp Ocak 2023’de tamamlanacağını ifade etti. Tutşi,“Mevzuat gereklilikleri ile başladığımız projemizle birlikte Dicle Baraj Gölü’nü besleyen derelerdeki suyun miktarı ve kalitesi kontrol altına alınacak, yerüstü ve yeraltı sularının birbiriyle etkileşimini dikkate alan bir koruma planı hazırlanacağından sürdürülebilir su kaynağı yönetimi de kapsamlı olarak sağlanmış olacaktır” dedi.

“Proje kentte büyük faydalar sağlayacak”

Projede sosyo-ekonomik değerlendirmeler yapılarak önlemlerin uygulanması noktasında havzada yürütülecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik öneriler geliştirdiklerini belirten Tutşi "DİSKİ Genel Müdürlüğü, şehrimiz ve bölgemiz için büyük fayda sağlayacak, yarınlarımızı koruyacak bir projeyi başlatmış olmaktan ve bugün burada sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyor hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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