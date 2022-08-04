Depsaj Enerji: “Şanlıurfa’da tarımsal sulamada kullanılan elektriğin parası ödenmiyor”

Şanlıurfa’da tarımsal sulamada bu yılın ilk yarısında kayıtlı tüketilen 2,9 milyar kilowatt saat (kWh) elektriğe karşın tahsilat oranı yüzde 6 seviyesinde kaldı. Depsaş Enerji, tahsilat oranlarının son dönemde dramatik şekilde gerilediğine dikkat çekti.

Depsaj Enerji’den yapılan açıklamada, Şanlıurfa’da özellikle tarımsal sulama başta olmak üzere tüketilen elektriğin parasının ödenmediği aktarıldı. Depsaş Enerji, ildeki tahsilat oranlarının son dönemde büyük düşüş gösterdiğini ve bölge ortalamasının altında kaldığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Şanlıurfa’da 2022 yılının ilk 7 ayında tarımsal sulamada kayıtlı elektrik tüketiminin yaklaşık 2,9 milyar kilowatt saat olduğu, bunun ancak 176 milyon kilowatt saat kısmının tahsil edilebildiğine dikkat çekildi. Tahsilat oranının il genelinde yüzde 60, tarımsal sulama özelinde ise yüzde 6 seviyesinde kaldığı belirtildi. Açıklamada, “İlçe bazında ise en düşük tahsilat oranı Hilvan’da gerçekleşti. Son günlerde basında yer alan ’Hilvan’da tarımsal sulama ödemelerinin yüzde 95 seviyesinde olduğu’ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor, Hilvan ilçesinde bu oran yüzde 11 seviyesinde ve 57 milyon kilowatt saat tüketime karşılık 6,5 milyon kilowatt saatlik bir tahsilat oldu” denildi.

“Tarımsal sulama elektrik borcunun yüzde 61’i Şanlıurfa’ya ait”

Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, 2022 yılının ilk 7 ayında kayıtlı olarak tüketilen ve parasal değeri 4,8 milyar TL olan elektriğin ancak 2,6 milyar TL’lik kısmının tahsil edilebildiğini söyledi. Karagüzel, bölge genelinde tarımsal sulamada elektrik borcunun Temmuz 2022 itibarıyla 8,5 milyar liraya ulaştığına dikkat çekerek, bunun yaklaşık yüzde 61’ini oluşturan 5,2 milyar liralık kısmının Şanlıurfa’daki tarımsal sulama abonelerine ait olduğunu kaydetti. İlde elektrik faturası ödeme alışkanlığının son derece zayıf olduğunu vurgulayan Karagüzel, Şanlıurfa’da gerek kırsal alandaki tarımsal sulamada gerekse de il genelinde tahsilat oranlarının son dönemde hızlı bir düşüş gösterdiğini ve bölge ortalamasının altında kaldığını ifade etti.