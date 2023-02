Depremzedelerin güvenilir barınma sorunu için belediye başkanı devreye girdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan Körhat Mahallesinde depremde ağır hasar gören binanın çevresindeki evlerde yaşayan 15 aile evlerini terk ederek Meteoroloji Bölge Müdürlüğü binasına sığındı. Aileleri ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sorununun çözümü için devreye girdi. Başkan Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın çadırlara nakledilmesi için gerekli girişimlerde bulunduk. Hiç bir ailemiz dışarıda kalmayacak" dedi.

Diyarbakır’ın eski Bağlar bölgesinde yüzlerce bina, yapı ve ev depremde hasar görürken, hasarlı binaların çevresinde yaşayanlar da yıkılma tehlikesinden dolayı evlerine girmek istemiyor. Körhat Mahallesinde Elif apartmanı depremde ağır hasar gördü. Boşaltılan binanın çevresinde bulunan yapılarda ikamet edenler de evlerini terk etti. Çevrede bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü binasına yerleşen 15 aile günlerdir burada kalıyor. Yandaki Elif apartmanı ağır hasarlı ve yıkılma tehlikesi geçirdiği için bu durumdan kendi evlerinin de etkilenebileceği endişesini taşıdıklarını belirten ailelerin güvenilir yere taşınması için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu devreye girdi.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte aileleri ziyaret ederek durumları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Beyoğlu, sorunun çözümü için ilgili kurumlarla iletişime geçti. Başkan Beyoğlu, "Yan taraftaki bina ağır hasarlı ve yıkılma tehlikesi geçirdiği için bu ailelerimiz haklı olarak evlerine girmekten korkuyor. Güvenilir bir yere nakledilmeleri için gerekli girişimleri yaptık. İnşallah çadırlara taşınmaları sağlanacak. Depremden sonra her an sahada milletimizle beraberiz. Hiç bir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılması gereken her şeyi yapıyor" diye konuştu.