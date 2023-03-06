Depremin ardından Kulp’a göç başladı

Yaşanan asrın felaketinin ardından Diyarbakır’da evleri hasar gören Kulplu vatandaşlar ilçeye gelerek akrabalarının yanına sığındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkılırken birçok binada ise hasar oluştu. Yıkılan binalarda 414 kişi hayatını kaybederken, 912 kişi de yaralandı. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürlüğü şehirde hasar tespit çalışmaları yaptı. Yapılan hasar tespitlerinin ardından binaları hasar gören vatandaşlar, yakın iller ve ilçelerdeki akrabalarına sığındı. Diyarbakır’da yaşayan Kulplu vatandaşlarda ilçeye ve ilçeye bağlı köylerdeki akrabalarının yanına taşınmak zorunda kaldı.