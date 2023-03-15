Depremin ardından Bilgievi ve Akademi Lise’de 15 bin öğrenciye yoğun ders programı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievi ve Akademi Lise’de 15 bin öğrenci, depremin ardından yoğun ders programlarına başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bilgievi ve Akademi Lise’de eğitim gören öğrenciler, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı verilen aranın ardından geçen hafta eğitimlerine başladı.

Merkez, Selahaddin Eyyubi, Hani Gürbüz ve Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi’nde kayıtlı olan 8. sınıf öğrencilerine, depremden dolayı çalışmalarına ara verdikleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için ders takviyeleri ve yoğunlaştırılmış etüt programları oluşturuldu.

Bilgievlerinde 7 bin 500 öğrenci, branş derslerinin yanında müzik, görsel ve sanatlar, akıl ve zeka, bilişim, robotik kodlama ve daha birçok kulüp faaliyetleriyle depremin olumsuz psikolojik etkilerinden uzaklaştırılıyor.

Sur Şehit Ali Gaffar Okkan, Silvan El-Cezeri, Bismil Ahmedi Hani, Hani Hatuniye ve Dicle Akademi Lise’de 7 bin 500 öğrenci, depremden dolayı çalışmalarına ara verdikleri Temel Yeterlilik Sınavı ve Alan Yeterlilik Sınavlarına yoğunlaştırılmış ek dersler ve etütlerle takviye alıyor.

15 bin öğrenci branş dersler dışında kulüp faaliyetlerinden faydalanırken, psikolojik destek anlamında 7 gün boyunca psikoloji ve rehber öğretmenleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında öğrenciler için destek hizmetleri veriyor.