Depremden etkilenen vatandaşlar için seferberlik

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremden etkilenen vatandaşlar için Diyarbakır genelinde 100’den fazla barınma merkezi oluşturulduğunu, bunların önemli bir bölümünün Bağlar’da vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı.

200 binden fazla insanın barınma, yeme ve içme ihtiyacının karşılandığını belirten Beyoğlu, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği şehirde hasarlı yapı oranının da ilk etapta yüzde 10 civarında olduğu bilgisini paylaştı. Depremin en fazla etkilediği yerlerin başında gelen Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ederken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bir yandan bu çalışmaları yerinde takip ediyor, diğer yandan da dışarıda barınma merkezlerine yerleştirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan çalışmaları denetliyor.

Depremin olduğu ilk andan itibaren devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, Diyarbakır’da Valilik, AFAD, Kızılay, belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında büyük bir koordinasyon olduğunu söyledi.

“Hasarlı binalara girilmemesi için uyarılar yapılıyor”

Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Beyoğlu, ”Türkiye yüzyılın en büyük felaketini yaşıyor. Ümit ediyorum ki iki güne kadar enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanacak. Hasar tespiti için 50 ekip çalışma yapmaktadır. İlk tespitlere göre kentimizde yüzde 10 civarında hasarlı yapı var. İnşallah en geç bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. Daha sonra ağır, orta ve hafif olmak üzere hasar sınıflandırılması yapılarak sonraki aşamaya geçilecek. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların çevresi sarılarak, içeri girilmemesi konusunda vatandaşlarımız uyarılmaktadır” dedi.

“Barınma merkezlerindeki insanların ihtiyaçları karşılanıyor”

200 binden fazla insan için 100’den fazla barınma merkezi oluşturulduğunu ve bunların önemli bir bölümünün Bağlar’da olduğunu dile getiren Başkan Beyoğlu, vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Beyoğlu, ”Valilik, AFAD, Kızılay, belediyelerimiz, askerimiz, polisimiz ve sivil toplum örgütlerinin dayanışmasıyla Diyarbakır genelinde 200 bin insan için barınma yerleri oluşturulmuş olup 100’den fazla barınma merkezi hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediye ekipler görevlendirdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma, yeme, içme ve diğer temel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaktadır. Vatandaşlarımıza üç gün yemek desteği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu şartlarda yapılabilecek ne varsa yapılıyor”

Türkiye’nin son 100 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Beyoğlu, ”Hava soğuk olduğu için barınma merkezlerine ısıtıcılar yerleştirdik. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyeti yüksek. Barınma noktalarını aralıksız gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Bu şartlarda yapılabilecek en iyi hizmetin verildiğini düşünüyoruz. Çok büyük bir felaket. 85 milyon tek yürek olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz ve milletimiz bütün unsurlarıyla el ele vermiş olup hep beraber omuz omuza vererek bu yükün altından çıkmaya çalışmaktadır. Bir çok badire gibi bunu da inşallah aşacağız” şeklinde konuştu.