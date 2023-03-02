Deprem sonrası moral ve dayanışma buluşmaları

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ilçede vatandaşlara yönelik moral ve dayanışma ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Beyoğlu, ilçenin işlek noktalarından olan Dörtyol bölgesinde esnafı ziyaret etti. Dürdane Beyoğlu ise Kaynartepe ve Fatih Mahallelerinde sokak sakinleriyle bir araya gelip bazı vatandaşların evlerine misafir oldu. Başkan Beyoğlu, işlek bir noktada yer alan Dörtyol bölgesinde ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi, havanın güzel olmasını fırsat bilerek dinlenen vatandaşlarla sohbet etti. Afet dönemlerinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlü tutmak gerektiğini vurgulayan Beyoğlu, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.