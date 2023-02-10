Deprem Lice’nin köylerinde hasara neden oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki bazı köylerde evlerin yıkılmasına neden oldu. Evlerin bir kısmının depremde hasar gördüğü Lice’nin Birlik ve Şenlik köyü sakinleri bölgeye çadır beklediklerini dile getirdi.

Deprem nedeniyle Lice’ye bağlı birçok mahalledeki evlerde hasarlar oluşurken, Birlik ve Şenlik köyünde yaşayan vatandaşlar yıkılan evlerine giremedikleri için çadır beklediklerini kaydetti. Lice’ye bağlı birçok mahalle ve mezrada ağır hasarlardan kaynaklı vatandaşlar evlerine giremiyor. Can kaybının olmadığı ancak hasarların meydana geldiği köylerden biri olan Birlik köyünde, 36 ev için ağır hasar tespit tutanağı tutulduğu öğrenildi. Telefonla çekilen görüntülerde evlerin duvarlarında çatlaklar olduğu görülürdü.