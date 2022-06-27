Dengbejler “kültürel miras taşıyıcısı” oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten ve kaybolmaya yüz tutmuş sözlü geleneğin ustası 13 dengbêj, "kültürel miras taşıyıcısı" olarak kayıt altına alındı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Kürt sözlü edebiyatın taşıyıcısı ve anlatıcısı olan, "toplumsal belleği" usta-çırak ilişkisi aracılığıyla nesilden nesile aktaran dengbêjlerin “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları” listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapıldı.

Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü, 13 dengbêjin bilgi, belge ve özgün videolarını Bakanlığa gönderdi. Yapılan başvurunun Âşıklık-Ozanlık ana başlığı altında kabul edilmesinden sonra davetiye mektubu gönderilen dengbêjler, 11 kişiden oluşan kurul tarafından dinlendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda 13 dengbêj, bakanlıkça belirlenen, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları” listesine alınarak "Sanatçı Tanıtma Kartı" verilmesi kararlaştırıldı.