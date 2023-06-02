Demiryolunda otla mücadele için ilaçlama yapılıyor

Devlet Demiryolları (DDY) İşletmesi Genel Müdürlüğü 1-16 Haziran tarihleri arasında Malatya, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van illeri arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapacağını duyurdu.

DDY İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu ve vatandaşların buna karşı dikkat etmeleri istendi. Açıklamada, “Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur” denildi.