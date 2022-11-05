Demir, güven tazeledi

İYİ Parti Diyarbakır’ın Çüngüş ilçe başkanlığı 2. olağan kongresi yapıldı. Kongreye tek liste halinde giren Hasan Demir, kullanılan 140 oyun tamamını alarak güven tazeledi.

İYİ Parti Diyarbakır’ın Çüngüş ilçe başkanlığı 2.olağan kongresi yapıldı. 250 delegeden 140’ı oy kullandı. Tek liste halinde seçime giren eski başkan Hasan Demir, kullanılan ayların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu, il yönetimi, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongre sonrasında kısa bir açıklama yapan Hasan Demir, delegelerin gösterdiği teveccühe layık olmak için gayret sarf edeceğini söyledi.